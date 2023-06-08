У більшості областей короткочасні дощі: прогноз погоди на 8 червня

За даними синоптиків у четвер, 8 червня, у більшості областей України очікуються короткочасні дощі, місцями - грози.

Джерело: Укргідрометцентр

Сьогодні вдень у західних, у деяких північних, а також у Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях – короткочасні дощі, місцями з грозами.

У решті областей – без опадів.

Вітер переважно північно-східний 5-10 м/с, вдень у західних областях місцями пориви 15-18 м/с.

Температура повітря коливатиметься від +23 до +28 градусів, лише на заході та півночі +19…+24 градуси. На високогір’ї Карпат від +13 до +18 градусів.

У Києві сьогодні хмарно з проясненням. Вітер переважно північно-східний 5-10 м/с. Вдень у столиці +22…+24 градуси.