У більшості областей короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 24 травня

За даними синоптиків у середу, 24 травня, більшу частину України накриють опади.

Джерело: Укргідрометцентр

Сьогодні вдень у більшості регіонів – окрім Волинської, Рівненської, Тернопільської та Хмельницької областей – короткочасні дощі, місцями з грозами.

Вітер північно-східний, у західних та східних областях південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вдень коливатиметься від +20 до +25 градусів. Найтепліше на півдні Одещини – до +28. У Карпатах +13…+18 градусів.

У Києві сьогодні мінлива хмарність, можливий короткочасний дощ з грозою. Вітер північно-східний 5-10 м/с. Вдень у столиці +23…+25 градусів.