У більшості областей невеликий дощ: прогноз погоди на 18 квітня

Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Сьогодні вдень у більшості регіонів випаде невеликий дощ. На високогір’ї Карпат місцями мокрий сніг.
Вітер східний 5-10 м/с.
Вдень у більшості областей температура повітря коливатиметься від +11 до +16 градусів. Найтепліше – у Криму та на Закарпатті, де повітря прогріється до +20. Водночас найпрохолодніше на високогір’ї Карпат – +1…+6 градусів.
У Києві сьогодні вдень невеликий дощ. Вітер східний 5-10 м/с. Вдень у столиці від +13 до +15 градусів.
- За даними синоптиків, цьогоріч у квітні температура повітря буде вищою за норму на декілька градусів.