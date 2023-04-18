російсько-українська війна
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У більшості областей невеликий дощ: прогноз погоди на 18 квітня

За даними синоптиків у вівторок, 18 квітня, у більшості українських областей очікується невеликий дощ.

Вівторок, 18 квітня 2023, 07:14
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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні вдень у більшості регіонів випаде невеликий дощ. На високогір’ї Карпат місцями мокрий сніг.

Вітер східний 5-10 м/с.

Вдень у більшості областей температура повітря коливатиметься від +11 до +16 градусів. Найтепліше – у Криму та на Закарпатті, де повітря прогріється до +20. Водночас найпрохолодніше на високогір’ї Карпат – +1…+6 градусів.

У Києві сьогодні вдень невеликий дощ. Вітер східний 5-10 м/с. Вдень у столиці від +13 до +15 градусів.

Фото: facebook.com/UkrHMC

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