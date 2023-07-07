У більшості областей значні опади, місцями град і шквали: прогноз погоди на 7 липня

За даними синоптиків у п'ятницю, 7 липня, у більшості регіонів - значні опади. Місцями грози, шквали та град.

Джерело: Укргідрометцентр

Сьогодні у більшості областей помірні грозові дощі. У північних, більшості центральних, Одеській, Миколаївській областях місцями значні дощі, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Омине негода лише східні та деякі південні регіони.

Вітер північний, у східних та південно-східних областях східний 5-10 м/с.

Температура повітря у західних, більшості північних та Вінницькій області від +22 до +27 градусів. Водночас на півдні та сході місцями +35…+38 градусів. У решті областей +28…+33 градуси.

У Києві сьогодні дощі, грози, ймовірні град та шквали 15-20 м/с. Вітер північний 5-10 м/с. Вдень у столиці +24…+26 градусів.