У більшості областей значні опади, місцями град і шквали: прогноз погоди на 7 липня

Джерело: Укргідрометцентр
Сьогодні у більшості областей помірні грозові дощі. У північних, більшості центральних, Одеській, Миколаївській областях місцями значні дощі, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.
Омине негода лише східні та деякі південні регіони.
Вітер північний, у східних та південно-східних областях східний 5-10 м/с.
Температура повітря у західних, більшості північних та Вінницькій області від +22 до +27 градусів. Водночас на півдні та сході місцями +35…+38 градусів. У решті областей +28…+33 градуси.
У Києві сьогодні дощі, грози, ймовірні град та шквали 15-20 м/с. Вітер північний 5-10 м/с. Вдень у столиці +24…+26 градусів.
- За інформацією синоптиків, цьогоріч у липні середня місячна температура повітря в Україні буде вищою за норму на 1-2 градуси.