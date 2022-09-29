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У більшості регіонів України пройдуть дощі: прогноз погоди на 29 вересня

Згідно з даними синоптиків у четвер, 29 вересня, більшість українських областей на правобережжі накриють дощі.

Четвер, 29 вересня 2022, 07:22
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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На заході сьогодні вдень пройдуть дощі. Температура повітря коливатиметься від +16 до +19 градусів.

У центральних регіонах дощі пройдуть на Вінниччині та Черкащині, а у решті областей – хмарно з проясненням. Вдень повітря прогріється до +20…21 градуса.

На півночі опади у вигляді дощу накриють Житомирську та Київську області. Стовпчики термометрів покажуть від +16 до +18 градусів.

На сході без опадів. Вдень температура повітря коливатиметься від +20 до 21 градуса.

У південних регіонах дощитиме на Одещині та Миколаївщині. Вдень повітря прогріється до +22…+24 градусів.

У Києві сьогодні вдень опадів не очікується, буде хмарно з проясненням. Вдень повітря прогріється до +16…+18 градусів.

Фото: facebook.com/UkrHMC

Синоптики також попередили, що 29 вересня у південних, центральних та східних областях вночі та вранці туман, видимість 200-500 м. Оголошено I (жовтий) рівень небезпеки.

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