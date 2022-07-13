російсько-українська війна
07:29 13 липня: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
07:21 У більшості українських регіонів пройдуть дощі: прогноз погоди на 13 липня
01:08 Українська авіація завдала 1700 групових авіаударів по російським військам — ПС ЗСУ
00:53 Представники Туреччини, України, ООН та РФ зустрінуться щодо експорту зерна
00:19 Уряд Швеції перерахував 1,7 млрд грн на допомогу ЗСУ

12 липня

23:44 На посаду прем’єр-міністра Великої Британії претендує вісім кандидатів
22:37 Вже десятеро росіян звернулися за візами на в’їзд до України – МЗС
21:59 Часів Яр: кількість загиблих внаслідок ракетного удару росіян зросла до 45 осіб
21:20 Гурт «Ляпис Трубецкой» переспівав пісню «Воїни світла» українською та презентував кліп
21:19 Рада ЄС затвердила приєднання Хорватії до єврозони
20:29 Джордж Мартін заявив, що фінал його книги відрізнятиметься від закінчення «Гри престолів»
20:28 «Енергоатом» та Westinghouse підписали контракт щодо будівництва на Хмельницькій АЕС двох нових енергоблоків
19:57 «Голоси мирних» — задокументовані злочини війни. Частина 12
19:50 Українські військові успішно відбили кілька штурмів у районі Дементіївки у Харківській області – Генштаб
18:56 Жінки, які стануть на військовий облік у жовтні, не зможуть виїхати за кордон
18:43 У Кабміні підготують законопроєкти щодо набуття громадянства України лише після комплексного іспиту
18:16 Британська мережа Lush закриває магазини у Росії
17:59 З 1 серпня в Україні антибіотики продаватимуть лише за електронним рецептом
17:29 Lego вирішила вийти з ринку Росії
17:23 «НАТО розробляє стратегічний план нападу на Росію», – Лукашенко
17:12 Опитування «Трамп або Байден»: американці незадоволені лідерами партій
16:39 У Росії генерали переводять родичів на «безпечнішу» службу в Сирії — розвідка
16:23 Наслідки ракетного удару по Часовому Яру: 38 загиблих, зокрема й дитина
16:00 Адвокат, учасник ток-шоу про одруження вбив кохану та ночами розвозив рештки по смітниках — Поліція Київщини
15:53 ЗСУ знищили близько 150 російських окупантів у Херсонській області
15:43 Поблизу Мелітополя горить база військової частини окупантів — мер
15:26 Росіяни хочуть знайти понад 60 лікарів для працевлаштування в окупованому Маріуполі
15:14 Петиція про заміну пам’ятника Катерині ІІ в Одесі на актора Біллі Геррінґтона набрала 25 тисяч голосів: хто він такий
15:01 Банк Естонії розпочав продаж монети, присвяченої Україні
15:00 Херсонщина: Військові звільнили з російського полону п’ятьох українців
14:33 У США вагітну оштрафували за їзду спеціальною смугою, призначеною для авто з декількома пасажирами: жінка запевняє, що її пасажиром був її ж плід
14:25 У міністерстві юстиції Німеччини вважають, що розслідування воєнних злочинів в Україні триватиме багато років
14:15 Державне управління отримає нову партію арештованого майна на понад 100 млн грн
14:09 У Росії зафіксували перший випадок віспи мавп

У більшості українських регіонів пройдуть дощі: прогноз погоди на 13 липня

За прогнозами синоптиків, сьогодні, 13 липня, майже у всіх областях дощитиме. Без опадів лише у південних та частині східних регіонів.

Середа, 13 липня 2022, 07:21
Підтримати

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні на заході вдень пройдуть інтенсивні дощі, а температура повітря буде зовсім не літньою – не вище +22 градусів. Виняток – лише Закарпатська область, де прогнозують до +25 градусів.

У центральній частині України погода 13 липня буде такою ж, як і на заході: дощі та прохолода. Майже у всіх областях температура повітря коливатиметься від +18 до +22 градусів, лише у Дніпропетровській області – +23…+25.

На півночі сьогодні також очікуються дощі та значне похолодання. Вдень стовпчики термометрів коливатимуться від +16 до +19 градусів. Трохи тепліше лише на Сумщині, де вдень повітря прогріється до +21 градуса.

У східних регіонах буде чи не найтепліше сьогодні – від +26 до +28 градусів та сонячно, за винятком Харківської області, де вдень пройде дощ, а температура повітря – від +24 до +26.

На півдні 13 липня без опадів, а стовпчики термометрів покажуть від +25 до +27 градусів.

У Києві сьогодні очікуються дощі та прохолодна погода – всього +16…+18 градусів вдень.

Фото: meteo.gov.ua

Теги: 13 липня, дощі, негода, погода на сьогодні, погода, прогноз погоди, Укргідрометцентр

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook