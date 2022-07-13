У більшості українських регіонів пройдуть дощі: прогноз погоди на 13 липня

За прогнозами синоптиків, сьогодні, 13 липня, майже у всіх областях дощитиме. Без опадів лише у південних та частині східних регіонів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні на заході вдень пройдуть інтенсивні дощі, а температура повітря буде зовсім не літньою – не вище +22 градусів. Виняток – лише Закарпатська область, де прогнозують до +25 градусів.

У центральній частині України погода 13 липня буде такою ж, як і на заході: дощі та прохолода. Майже у всіх областях температура повітря коливатиметься від +18 до +22 градусів, лише у Дніпропетровській області – +23…+25.

На півночі сьогодні також очікуються дощі та значне похолодання. Вдень стовпчики термометрів коливатимуться від +16 до +19 градусів. Трохи тепліше лише на Сумщині, де вдень повітря прогріється до +21 градуса.

У східних регіонах буде чи не найтепліше сьогодні – від +26 до +28 градусів та сонячно, за винятком Харківської області, де вдень пройде дощ, а температура повітря – від +24 до +26.

На півдні 13 липня без опадів, а стовпчики термометрів покажуть від +25 до +27 градусів.

У Києві сьогодні очікуються дощі та прохолодна погода – всього +16…+18 градусів вдень.