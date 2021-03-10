У Борисполі чоловік вигадав історію про домашнє насильство для того, щоб безкоштовно доїхати додому службовим авто.

Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

Правоохоронці заявили, що у вівторок, 9 березня, близько 21 години, на лінію 102 зателефонував чоловік і повідомив, що побив свою маму. Він сказав, що перебуває на вулиці Головатого, недалеко від Бориспільського залізничного вокзалу.

У поліції додали, що зустрівши заявника на місці виклику, патрульні відразу помітили у нього явні ознаки сп’яніння.

За даними правоохоронців, 30-річний чоловік повторив, що побив свою матір і вказав на будинок, де нібито вони мешкають. Однак вхідні двері були замкнені й на стукіт ніхто не відчинив.

Поліціянти вирішили зв’язатися з сестрою заявника і дізналися, що він та їхня мати насправді мешкають у селі Стариця.

Правоохоронці заявили, що оскільки патрульним вдалося встановити, що насправді людина не здійснювала домашнього насильства, а виклик на лінію 102 здійснила, щоб її підвезли додому, правоохоронці винесли відповідний адміндокумент — постанову за ст. 183 (Свідомо неправдивий виклик спецслужб) КпАП.