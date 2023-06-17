Джерело: телеканал СТБ

У пресслужбі українського телеканалу зазначили, що Іван Шульга працював у них з 2015 року на популярних проєктах.

Однак з початку повномасштабного російського вторгнення він полишив знімальний майданчик та пішов захищати Україну.

Івану було 34 роки. У нього залишились дружина і 9-річний син.

“Ми висловлюємо щирі та глибокі співчуття родині Івана, друзям та всім близьким. Не забуваймо, якою ціною виборюємо свою свободу. Кожного дня, кожен на своєму місці, ми маємо продовжувати цю боротьбу. Допоки останній ворог не залишить нашу землю, допоки кожен винний не буде покараний”, – наголосили у телеканалі.