Повідомив український політик Олег Тягнибок у Facebook.
Раніше Роман працював фотографом, займався сільським господарством.
В перші місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, хлопець пішов на фронт боронити Україну. Брав участь у бойових діях в Сєвєродонецьку та поблизу Бахмута.
“Коли почалася війна, Роман просто продовжив справу своїх батьків – став на захист України. Змінив фотоапарат, з яким працював професійно, на приціл снайперської гвинтівки і приєднався до батальйону Свобода. Героїчно загинув у бою 13 червня”, – написав Тягнибок.
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