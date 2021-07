Про це повідомляє The Guardian.

Знахідка, що займає долоню руки, була виявлена 12 червня канадською алмазною фірмою Lucara і передана уряду країни у столиці в середу.

“Це історія в процесі створення, як для нас, так і для Ботсвани”, – сказав керуючий директор компанії Насим Лахрі, додавши, що алмаз займає третє місце серед найбільших дорогоцінних каменів у світі.

Ботсвана лідирує в світі за кількістю найбільших дорогоцінних каменів, займаючи шість позицій в списку 10 кращих. Країна є провідним виробником алмазів у Африці.

Найбільшим алмазом, який коли-небудь був виявлений, був Куллінан вагою 3106 каратів, знайдений в Південній Африці в 1905 році. Частини цього алмаза прикрашають коштовності британської корони.

I am pleased that in the diamond narrative being developed, young people are finally becoming part of the story!

Today during the @LucaraDiamond presentation of the 1.174-carat diamond, I made an announcement that HB Antwerp has offered to house in Belgium

Dr. Mokgweetsi E.K Masisi