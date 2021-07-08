Про це повідомляє The Guardian.

Знахідка, що займає долоню руки, була виявлена 12 червня канадською алмазною фірмою Lucara і передана уряду країни у столиці в середу.

“Це історія в процесі створення, як для нас, так і для Ботсвани”, – сказав керуючий директор компанії Насим Лахрі, додавши, що алмаз займає третє місце серед найбільших дорогоцінних каменів у світі.

Ботсвана лідирує в світі за кількістю найбільших дорогоцінних каменів, займаючи шість позицій в списку 10 кращих. Країна є провідним виробником алмазів у Африці.

Найбільшим алмазом, який коли-небудь був виявлений, був Куллінан вагою 3106 каратів, знайдений в Південній Африці в 1905 році. Частини цього алмаза прикрашають коштовності британської корони.

  • 17 червня в африканській державі Ботсвана виставили на огляд алмаз вагою 1098 каратів, який на той момент вважали третім за величиною з коли-небудь знайдених.