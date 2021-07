Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Машини, вулиці і шосе були покриті льодом, а люди скористалися можливістю, щоб сфотографуватися і пограти в снігу, виліплюючи сніговиків.

“Мені 62 роки, і я ніколи не бачив снігу, розумієте? Побачити красу природи – це щось невимовне”, – сказав водій вантажівки Йодор Гонсалвес Маркес в Камбар-ду-Сул, муніципалітет штату Ріу-Гранді-ду-Сул.

За даними метеорологічної компанії Somar Meteorologia, більш ніж в 40 містах штату Ріу-Гранді-ду-Сул був крижаний покрив, і щонайменше в 33 муніципалітетах випав сніг.

Незвично холодна погода в Бразилії вже привела до зростання світових цін на каву і цукор, і, за словами Марко Антоніо душ Сантуша, партнера консалтингової фірми Rural Clima, п’ятниця стане найхолоднішим днем в році.

Сьогодні полярна повітряна маса повинна переміститися над Сан-Паулу і Мінас-Жерайс, найбільшими виробниками цукру, цитрусових і кави.

Крім того, за даними метеорологічної компанії MetSul, вітри в місті Сан-Франциско-де-Паула досягли максимальної швидкості 80 кілометрів на годину, що є рідкістю в Бразилії.

An unusually cold airmass impacted parts of South America over the last few days producing #snow in southern #Brazil. pic.twitter.com/5N7QIGVIdJ

— Greg Dee (@GregDeeWeather) July 29, 2021