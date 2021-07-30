У Бразилії різко впала температура і випав, дуже рідкісний для країни, сніг.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Машини, вулиці і шосе були покриті льодом, а люди скористалися можливістю, щоб сфотографуватися і пограти в снігу, виліплюючи сніговиків.

“Мені 62 роки, і я ніколи не бачив снігу, розумієте? Побачити красу природи – це щось невимовне”, – сказав водій вантажівки Йодор Гонсалвес Маркес в Камбар-ду-Сул, муніципалітет штату Ріу-Гранді-ду-Сул.

За даними метеорологічної компанії Somar Meteorologia, більш ніж в 40 містах штату Ріу-Гранді-ду-Сул був крижаний покрив, і щонайменше в 33 муніципалітетах випав сніг.

Незвично холодна погода в Бразилії вже привела до зростання світових цін на каву і цукор, і, за словами Марко Антоніо душ Сантуша, партнера консалтингової фірми Rural Clima, п’ятниця стане найхолоднішим днем в році.

Сьогодні полярна повітряна маса повинна переміститися над Сан-Паулу і Мінас-Жерайс, найбільшими виробниками цукру, цитрусових і кави.

Крім того, за даними метеорологічної компанії MetSul, вітри в місті Сан-Франциско-де-Паула досягли максимальної швидкості 80 кілометрів на годину, що є рідкістю в Бразилії.

An unusually cold airmass impacted parts of South America over the last few days producing #snow in southern #Brazil. pic.twitter.com/5N7QIGVIdJ — Greg Dee (@GregDeeWeather) July 29, 2021

TEMPO | Muita neve em São Francisco de Paula com acumulação. Vídeo de Davis Pinheiro. pic.twitter.com/oLg4cnJ96L — MetSul.com (@metsul) July 28, 2021

Coisa linda de se ver , ruim de viver 😂 Catedral de Lages SC neve a solta. pic.twitter.com/AxHU8RgoJA — ॐ 𝕬𝕷𝕰𝖃 𝕸𝖆𝖓𝖙𝖔𝖛𝖆𝖓𝖎 ॐ🇪🇪 (@AlexMantovani28) July 29, 2021

QUANTA NEVE MEU DEUSSSSS pic.twitter.com/KXJy7NoukJ — miih (@smlltlkhoran) July 28, 2021

🥰🥰🥶 pic.twitter.com/ZV4WEyZkgs — Os Guris Do Rio Grande Do Sul (@osgurisdors) July 29, 2021

Europa? Não, isso é CANELA – RS, a verdadeira perfeição 🥰🥶 pic.twitter.com/RbkeFSNeoh — Os Guris Do Rio Grande Do Sul (@osgurisdors) July 29, 2021