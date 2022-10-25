Про це повідомляють в Управлінні стратегічних комунікацій Збройних сил України у Telegram.
“Партизани працюють: у Брянській області спрацював вибуховий пристрій. Пошкоджено залізничну колію”, — йдеться в повідомленні.
У СтратКомі також зазначають, що так званий “жест доброї волі” з боку залізниці стався між населеними пунктами Новозибків та Злинка.
Зауважимо, район перебуває на стику з Україною та Білоруссю і має важливе стратегічне значення. Тепер ешелони не зможуть потрапити до Білорусі по одній із залізничних гілок найближчим часом.
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