В ніч на 25 жовтня у тимчасово окупованому Мелітополі пролунало сім потужних вибухів.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у Telegram.

“Окупантам знову неспокійно на Мелітопольщині. Минула ніч була гарячою для них у селі Світлодолинське Мелітопольського району”, — зазначив мер.рос

За його словами, місцеві мешканців зафіксували близько семи потужних вибухів. Водночас спостерігався дим з боку залізничного мосту: “Маємо надію, що у загарбників мінус один шлях для транспортування техніки. Очікуємо на гарні новини від ЗСУ!”, — додав Федоров.

Зауважимо, що в окупованому Мелітополі активно діє український рух спротиву. До прикладу, партизани знищують будівлі, де оселяють окупанти та колаборанти, їхні авто тощо. Водночас українські військові завдають ударів по складським приміщенням окупантів чи шляхам постачання зброї для російського війська.