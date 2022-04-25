Про це повідомляє російський “Интерфакс”.

Про пожежу стало відомо близько 02:00. На місце виклику скерували рятувальників, які підтвердили, що відбувається горіння на території нафтобази. Станом на 10:30 пожежа ще тривала. Зокрема палав нафтопровід “Дружба” через який поставляють нафту до Європи, підкреслив нардеп від “Європейської Солідарності” Олексій Гончаренко.

Офіційне представництво МНС Росії зазначило, що “подальша інформація уточнюється”.

Також пожежа трапилася також у складі боєприпасів. За непідтвердженими даними, ним може бути 120-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління.

Фото: NEXTA

Фото: Олексій Гончаренко

Фото: Телеграмна служба новин

Фото: Twitter / Anonymous Operations