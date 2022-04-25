Про це повідомляє російський “Интерфакс”.
Про пожежу стало відомо близько 02:00. На місце виклику скерували рятувальників, які підтвердили, що відбувається горіння на території нафтобази. Станом на 10:30 пожежа ще тривала. Зокрема палав нафтопровід “Дружба” через який поставляють нафту до Європи, підкреслив нардеп від “Європейської Солідарності” Олексій Гончаренко.
Цієї ночі в РФ сталася пожежа на нафтобазі в Брянську.
Причини пожежі уточнюються. pic.twitter.com/w7QLkYnXMG
— Букви (@Bykvu) April 25, 2022
Офіційне представництво МНС Росії зазначило, що “подальша інформація уточнюється”.
Також пожежа трапилася також у складі боєприпасів. За непідтвердженими даними, ним може бути 120-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління.
- Нагадаємо, коли російські війська перекинулися через білоруський кордон в Україну для нападу на Київ, вони мали намір покладатися на розгалужену залізничну мережу регіону для постачання та підкріплення. Проте росіяни не врахували залізничних диверсантів Білорусі.