У російському Брянську у ніч з 24 на 25 квітня сталася пожежа на нафтобазі. Перед загорянням місцеві жителі чули вибухи.

Про це повідомляє російський “Интерфакс”.

Про пожежу стало відомо близько 02:00. На місце виклику скерували рятувальників, які підтвердили, що відбувається горіння на території нафтобази. Станом на 10:30 пожежа ще тривала. Зокрема палав нафтопровід “Дружба” через який поставляють нафту до Європи, підкреслив нардеп від “Європейської Солідарності” Олексій Гончаренко.

Цієї ночі в РФ сталася пожежа на нафтобазі в Брянську. Причини пожежі уточнюються. pic.twitter.com/w7QLkYnXMG — Букви (@Bykvu) April 25, 2022

Офіційне представництво МНС Росії зазначило, що “подальша інформація уточнюється”.

Також пожежа трапилася також у складі боєприпасів. За непідтвердженими даними, ним може бути 120-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління.