Про це пише Reuters.
Штрафи будуть вводитися відповідно до закону, який внесли сьогодні, 24 листопада.
Таким чином, за використання компонентів Huawei для мереж 5G передбачений штраф в розмірі до 10% обороту або 133 140 доларів в день.
В уряді Британії вважають, що законопроект про телекомунікації підвищить стандарти безпеки телекомунікаційних мереж країни і усуне загрозу від постачальників з високим рівнем ризику.
“Новий закон є одним із найсуворіших законів про безпеку телекомунікацій у світі і дозволяє Сполученому Королівству вживати необхідних заходів для захисту наших мереж”, – заявив міністр у цифровому питань Олівер Дауд.
Він вважає, що переваги 5G і оптоволоконних мереж можуть бути реалізовані тільки в тому випадку, якщо вони будуть безпечними.
Віцепрезидент Huawei Віктор Чжан заявив, що це політично мотивоване рішення, не заснований на оцінці ризиків.
- У липні Великобританія вирішила заборонити використання Huawei в мережах 5G з кінця 2027 року через побоювання, що китайська компанія не буде надійним постачальником через санкції США.