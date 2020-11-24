Британські телекомунікаційні компанії можуть бути оштрафовані на суму до 10% від обороту або 100 000 фунтів (133 140 доларів) на день, якщо вони порушать заборону на використання обладнання китайської компанії Huawei.

Про це пише Reuters.

Штрафи будуть вводитися відповідно до закону, який внесли сьогодні, 24 листопада.

Таким чином, за використання компонентів Huawei для мереж 5G передбачений штраф в розмірі до 10% обороту або 133 140 доларів в день.

В уряді Британії вважають, що законопроект про телекомунікації підвищить стандарти безпеки телекомунікаційних мереж країни і усуне загрозу від постачальників з високим рівнем ризику.

“Новий закон є одним із найсуворіших законів про безпеку телекомунікацій у світі і дозволяє Сполученому Королівству вживати необхідних заходів для захисту наших мереж”, – заявив міністр у цифровому питань Олівер Дауд.

Він вважає, що переваги 5G і оптоволоконних мереж можуть бути реалізовані тільки в тому випадку, якщо вони будуть безпечними.

Віцепрезидент Huawei Віктор Чжан заявив, що це політично мотивоване рішення, не заснований на оцінці ризиків.