Про це повідомляє журнал People.

Даріус – гігантський кролик породи Континентальний гігант, занесений в Книгу рекордів Гіннеса як найдовший кролик у світі, був вкрадений в ніч на суботу (10 квітня – 11 квітня).

Кролик зник з саду господині в Стултоні, Вустершир. Ймовірно, тварину вкрали з її вольєра.

Едвардс зазначила, що це був “дуже сумний день”, і заявила, що кролик “[надто] старий, щоб давати потомство”.

Вона також запропонувала винагороду в розмірі 1000 фунтів стерлінгів (1375 доларів).

A very sad day. Guinness world record Darius has been stolen from his home. The police are doing there best to find out who has taken him. There is a reward of a £1,000. Darius is to old to breed now. So please bring him back.

— Annette Edwards (@maycats56) April 11, 2021