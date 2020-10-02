Про це поінформували в пресслужбі Європейської Ради.
“22-й саміт між Європейським Союзом і Україною – це перший двосторонній саміт, фізично проведений у Брюсселі з моменту початку пандемії COVID-19”, – сказано в повідомленні.
Саміт призначено на 6 жовтня.
Євросоюз представлятимуть президент Європейської Ради Шарль Мішель та голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн.
Україну представлятиме президент Володимир Зеленський.
У заході також візьме участь Верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.
Під час засідання лідери розглянуть двосторонні відносини, в тому числі:
• соціально-економічні наслідки пандемії COVID-19 і підтримку України з боку ЄС;
• наступні кроки із реалізації Угоди про асоціацію, включаючи поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі;
• стан реформ в Україні.
Крім того, сторони обговорять збройний конфлікт на Донбасі, останні події в Білорусі, а також “інші регіональні і зовнішньополітичні питання”.
В Офісі президента України підтвердили участь Володимира Зеленського в саміті.
“Лідери обговорять пріоритетні питання відносин України та Євросоюзу, зокрема подальші кроки з імплементації Угоди про асоціацію, поглиблення секторальної інтеграції між Україною та ЄС, співпрацю в контексті подолання наслідків пандемії COVID-19 та подальшу підтримку з боку ЄС процесу реформ в Україні. Окрема увага буде приділена безпековій ситуації на тимчасово окупованих Росією територіях Донбасу, а також обговоренню шляхів посилення координації зусиль України та ЄС з метою деокупації Криму та захисту прав кримчан”, – йдеться в повідомленні.
В ОПУ уточнили, що на полях саміту планується підписання низки фінансових угод між Україною і ЄС в рамках Європейського інструменту сусідства (зокрема щодо підтримки сходу України, громадянського суспільства і пом’якшення наслідків кліматичних змін).
Крім того, планується підписання угод з Європейським інвестиційним банком (щодо залучення фінансування на вдосконалення енергоефективності громадських будівель і модернізацію та цифровізацію “Укрпошти”).
ДОВІДКА. Підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС відбулося у два етапи. 21 березня 2014 року під час позачергового саміту Україна – ЄС була підписана політична частина Угоди. 27 червня 2014 року в ході засідання Ради ЄС п’ятим президентом України Петром Порошенком і керівництвом Європейського Союзу була підписана економічна частина Угоди.
1 вересня 2017 року після тривалого процесу ратифікації Угода про асоціацію між Україною та ЄС набула чинності в повному обсязі. Документ передбачає створення поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі між Україною та ЄС.
- Раніше повідомлялося, що саміт Україна-ЄС перенесли з 1 на 6 жовтня. Українська сторона очікує, що одним з основних питань саміту буде оновлення Угоди про асоціацію.
- Кабінет Міністрів України відкрив для громадськості доступ до онлайн-системи “Пульс Угоди”, яка здійснює моніторинг реалізації Плану заходів щодо виконання Угоди про асоціацію з ЄС.
- У листопаді минулого року під час засідання Комітету асоціації Україна-Європейський союз сторони провели “вступну” розмову щодо вдосконалення тексту угоди про Асоціацію.