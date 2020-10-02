22-й за рахунком саміт Україна-ЄС стане першим двостороннім самітом Євросоюзу з третьою країною, який буде фізично проведено в Брюсселі з початку пандемії коронавірусу COVID-19.

Про це поінформували в пресслужбі Європейської Ради.

“22-й саміт між Європейським Союзом і Україною – це перший двосторонній саміт, фізично проведений у Брюсселі з моменту початку пандемії COVID-19”, – сказано в повідомленні.

Саміт призначено на 6 жовтня.

Євросоюз представлятимуть президент Європейської Ради Шарль Мішель та голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн.

Україну представлятиме президент Володимир Зеленський.

У заході також візьме участь Верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Під час засідання лідери розглянуть двосторонні відносини, в тому числі: • соціально-економічні наслідки пандемії COVID-19 і підтримку України з боку ЄС; • наступні кроки із реалізації Угоди про асоціацію, включаючи поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі; • стан реформ в Україні.

Крім того, сторони обговорять збройний конфлікт на Донбасі, останні події в Білорусі, а також “інші регіональні і зовнішньополітичні питання”.

В Офісі президента України підтвердили участь Володимира Зеленського в саміті.

“Лідери обговорять пріоритетні питання відносин України та Євросоюзу, зокрема подальші кроки з імплементації Угоди про асоціацію, поглиблення секторальної інтеграції між Україною та ЄС, співпрацю в контексті подолання наслідків пандемії COVID-19 та подальшу підтримку з боку ЄС процесу реформ в Україні. Окрема увага буде приділена безпековій ситуації на тимчасово окупованих Росією територіях Донбасу, а також обговоренню шляхів посилення координації зусиль України та ЄС з метою деокупації Криму та захисту прав кримчан”, – йдеться в повідомленні.

В ОПУ уточнили, що на полях саміту планується підписання низки фінансових угод між Україною і ЄС в рамках Європейського інструменту сусідства (зокрема щодо підтримки сходу України, громадянського суспільства і пом’якшення наслідків кліматичних змін).

Крім того, планується підписання угод з Європейським інвестиційним банком (щодо залучення фінансування на вдосконалення енергоефективності громадських будівель і модернізацію та цифровізацію “Укрпошти”).

ДОВІДКА. Підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС відбулося у два етапи. 21 березня 2014 року під час позачергового саміту Україна – ЄС була підписана політична частина Угоди. 27 червня 2014 року в ході засідання Ради ЄС п’ятим президентом України Петром Порошенком і керівництвом Європейського Союзу була підписана економічна частина Угоди.

1 вересня 2017 року після тривалого процесу ратифікації Угода про асоціацію між Україною та ЄС набула чинності в повному обсязі. Документ передбачає створення поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі між Україною та ЄС.