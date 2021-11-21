Хаос на кордоні між Польщею та Білоруссю – це один з інцидентів, який змусив Брюссель задуматися про те, що Європейський Союз має робити у довгостроковій перспективі для своєї внутрішньої безпеки.

Про це повідомляє телеканал CNN із посиланням на витік документу.

Цього тижня було представлено план “Стратегічний компас безпеки та оборони”.

Основна пропозиція плану полягає в тому, щоб Євросоюз мав можливість швидко розгорнути до 5000 військовослужбовців для виконання певного завдання. Ці групи швидкого реагування, а не постійні сили, що підпорядковуються командиру в Брюсселі, будуть являти собою сукупність військ з різних країн-учасниць.

Групи будуть сформовані для вирішення конкретного завдання. Ці завдання можуть змінюватись: від місії з евакуації, такої як в Афганістані, до забезпечення миру на кордоні чи гуманітарних місій.

У документі також йдеться про необхідність об’єднаного підходу до оборонних закупівель, досліджень та розвідки.

У тій чи іншій місії братимуть участь не всі країни Євросоюзу, проте рішення щодо розгортання військ потребуватиме узгодження всіх країн-учасниць блоку. Наразі деталі того, як це працюватиме, ще не затверджені.

Телеканал CNN поговорив із більш ніж 20 офіційними особами ЄС, дипломатами та політиками з усього блоку: всі згодні, що щось має бути зроблено для того, щоб Європа була у безпеці.