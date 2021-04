Про це повідомляє Reuters.

Організатори анонсували, що на вечірці буде багато ді-джеїв, співак і продюсер Кельвін Харріс, а також одноразово возз’єднається французька група Daft Punk.

За інформацією місцевої поліції, близько 2000 осіб прийшли на вечірку в парк Буа-де-ла-Камбрія, хоча за кілька днів до цього організатори оголосили, що їх запрошення в соціальних мережах було містифікацією. Місцеві ЗМІ оцінили кількість людей приблизно в 5000 осіб.

Сотні поліцейських, багато з яких були в захисному спорядженні, а деякі на конях, за допомогою сльозогінного газу і водометів розігнали групу потенційних гуляк. Деякі з натовпу в цей час скандували “свобода”, а деякі кидали пляшки і каміння в авто з водометами.

В ході зіткнень постраждали як мінімум двоє цивільних осіб, в тому числі одна жінка, яку збив поліцейський кінь. Представник поліції повідомила, що троє поліцейських отримали поранення і четверо людей заарештовані.

I guess we all miss going out but this might be a bit excessive…

Brussels Bois de la Cambre tonight. pic.twitter.com/VwfAafNWuO

— Max Zander (@The_Max_Zander) April 1, 2021