У розвідці Великої Британії зауважили, що у квітні середньодобова кількість ліквідованих російських армійців зменшилась у порівнянні з минулими місяцями. Фахівці назвали ймовірну причину зменшення втрат РФ.

Про це йдеться у Twitter міноборони Сполученого Королівства.

У розвідці зауважили, що у квітні середньодобова кількість втрат серед російських окупантів зменшилась приблизно на 30% після надзвичайно високих втрат у січні-березні 2023 року.

У відомстві наголосили, що за інформацією українського Генштабу, середньодобова кількість втрат цього місця складає 568 осіб, тоді як у березні ця цифра сягала 776 осіб.

Розвідники наголосили, що не можуть підтвердити дані, опубліковані Україною, однак загалом тенденція, ймовірно, відповідає дійсності.

“Втрати Росії, швидше за все, зменшилися, оскільки їх спроба зимового наступу не досягла поставлених цілей, і російські сили зараз зосереджені на підготовці до очікуваних українських наступальних операцій”, – резюмували фахівці.