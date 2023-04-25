В Україні триває 426-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу українські захисники ліквідували понад 187 тисяч російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За останніми даними, від початку повномасштабного вторгнення РФ – з 24 лютого 2022 року по 25 квітня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 187 770 (+690 за добу)

танків ‒ 3 688 (+5 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 7 151 (+12 за добу)

артилерійських систем – 2 863 (+14 за добу)

РСЗВ – 539

засоби ППО ‒ 291 (+2 за добу)

літаків – 308

гелікоптерів – 294

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2437 (+24 за добу)

крилаті ракети ‒ 911

кораблі/катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 5784 (+31 за добу)

спеціальна техніка ‒ 345 (+6 за добу)

Також за повідомленням Генштабу, Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки окупантів та 3 ударів по зенітно-ракетних комплексах. Окрім того, наші захисники збили 10 ворожих БпЛА різних типів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили зенітно-ракетний комплекс та 2 станції радіоелектронної боротьби противника.