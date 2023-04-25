Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За останніми даними, від початку повномасштабного вторгнення РФ – з 24 лютого 2022 року по 25 квітня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

  • особового складу ‒ близько 187 770 (+690 за добу)
  • танків ‒ 3 688 (+5 за добу)
  • бойових броньованих машин ‒ 7 151 (+12 за добу)
  • артилерійських систем – 2 863 (+14 за добу)
  • РСЗВ – 539
  • засоби ППО ‒ 291 (+2 за добу)
  • літаків – 308
  • гелікоптерів – 294
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2437 (+24 за добу)
  • крилаті ракети ‒ 911
  • кораблі/катери ‒ 18
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5784 (+31 за добу)
  • спеціальна техніка ‒ 345 (+6 за добу)

Також за повідомленням Генштабу, Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки окупантів та 3 ударів по зенітно-ракетних комплексах. Окрім того, наші захисники збили 10 ворожих БпЛА різних типів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили зенітно-ракетний комплекс та 2 станції радіоелектронної боротьби противника.