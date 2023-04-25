Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
За останніми даними, від початку повномасштабного вторгнення РФ – з 24 лютого 2022 року по 25 квітня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 187 770 (+690 за добу)
- танків ‒ 3 688 (+5 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 7 151 (+12 за добу)
- артилерійських систем – 2 863 (+14 за добу)
- РСЗВ – 539
- засоби ППО ‒ 291 (+2 за добу)
- літаків – 308
- гелікоптерів – 294
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2437 (+24 за добу)
- крилаті ракети ‒ 911
- кораблі/катери ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5784 (+31 за добу)
- спеціальна техніка ‒ 345 (+6 за добу)
Також за повідомленням Генштабу, Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки окупантів та 3 ударів по зенітно-ракетних комплексах. Окрім того, наші захисники збили 10 ворожих БпЛА різних типів.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили зенітно-ракетний комплекс та 2 станції радіоелектронної боротьби противника.
- 24 квітня Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що потік боєприпасів в Україну повинен збільшитися “найближчими днями”.