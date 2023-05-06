Про це йдеться у повідомленні Міноборони Великої Британії.
За даними британської розвідки, вже шість областей і 21 місто Росії, а також так звана “влада” тимчасово окупованого Криму скасували паради до 9 травня. Крім того, Кремль у цей день не проведе урочисте прийняття, а в Москві святкування відбудуться в менших масштабах.
Зазначається, що востаннє урочистий прийом після параду у Путіна відбувся у 2019 році.
Також у Росії скасували щорічну традиційну ходу “Безсмертний полк”, під час якої несуть фотографії померлих ветеранів Другої світової війни, а також армійські міжнародні ігри, під час яких проводять змагання з так званого “танкового біатлону”.
“Час удару безпілотників по Кремлю за кілька днів до “Дня перемоги” свідчить про все більшу вразливість Росії до таких атак і майже напевно підвищив відчуття загрози серед російського керівництва у зв’язку із заходами, присвяченими Дню перемоги”, – йдеться у повідомленні Міноборони Великої Британії.
- Російські пропагандистські ЗМІ повідомили, що у 2023 році щорічні російські армійські міжнародні ігри не відбудуться. На думку британських розвідників, це пов’язано з втратами РФ в Україні, зокрема втратою великої кількості танків.
- За даними Британського міжнародного інституту стратегічних досліджень, Росія втратила приблизно 50% всіх своїх танків у війні проти України