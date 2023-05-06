Скасування святкувань до Дня перемоги в низці регіонів РФ, ймовірно, свідчить про відчуття загрози серед російського керівництва у зв’язку з останніми атаками дронами.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони Великої Британії.

За даними британської розвідки, вже шість областей і 21 місто Росії, а також так звана “влада” тимчасово окупованого Криму скасували паради до 9 травня. Крім того, Кремль у цей день не проведе урочисте прийняття, а в Москві святкування відбудуться в менших масштабах.

Зазначається, що востаннє урочистий прийом після параду у Путіна відбувся у 2019 році.

Також у Росії скасували щорічну традиційну ходу “Безсмертний полк”, під час якої несуть фотографії померлих ветеранів Другої світової війни, а також армійські міжнародні ігри, під час яких проводять змагання з так званого “танкового біатлону”.

“Час удару безпілотників по Кремлю за кілька днів до “Дня перемоги” свідчить про все більшу вразливість Росії до таких атак і майже напевно підвищив відчуття загрози серед російського керівництва у зв’язку із заходами, присвяченими Дню перемоги”, – йдеться у повідомленні Міноборони Великої Британії.