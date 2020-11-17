У Центральній Америці кілька країн постраждали від наслідків урагану Йота.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Швидкість вітру в його епіцентрі сягає 160 кілометрів за годину. За прогнозами, від урагану постраждають й інші країни Центральної Америки. Ймовірні повені можуть бути в Гондурасі, Гватемалі, Белізі та Панамі.

Ураган вже забрав щонайменше одне життя на колумбійському острові Провіденсія. Ситуацію там називають жахливою: понад 90% інфраструктури постраждало від стихії. Крім того, місцевий аеропорт не працює, бо завалений горами уламків.

HURRICANE #IOTA APPROACHING THE COAST OF NICARAGUA AS CATEGORY 4 pic.twitter.com/9nUK4rReO7 — FINAL HOUR NEWS (@manzano4_carlos) November 17, 2020

Hurricane #Iota hours before landfall in #Nicaragua this evening. It’s a massive Cat 5 storm following an almost identical path as Cat 4 Hurricane Eta just 13 days ago. pic.twitter.com/KenTo13ArY — Jeremy Zipple (@jzipple) November 17, 2020

This is the Pedregal sector of northwestern San Pedro Sula, the second largest city in #Honduras & primary industrial center of the country #Iota pic.twitter.com/609QpQKED8 — Honduras Solidarity (@hondurassol) November 17, 2020

Близько 40 тис. людей у ​​Нікарагуа евакуйовано до притулків, заявила влада. У багатьох прибережних районах існує ризик штормових сплесків на 6 футів вище звичайних припливів. У Гондурасі 80 тис. людей перевезли в безпечне місце.

People of the World! This is how families are living now in Honduras after losing their homes & now #Iota coming! 500 are here at Francisco Morazán School turned refuge…Nobody knows what they will do next—but @WCKitchen will be here with fresh food & water. #ChefsForHonduras pic.twitter.com/P9fMJRHOlh — Please wear a mask! Do it for the World please… (@chefjoseandres) November 17, 2020

Ураган вдарив по Нікарагуа менш ніж через два тижні після “Ети”, іншого руйнівного шторму, внаслідок якого тут загинули десятки людей.

Це перший випадок, коли в листопаді в Атлантичному басейні утворилися два великі урагани з моменту початку записів у 1851 році.

“Йота” – це лише другий ураган у листопаді за історію спостережень, який досягнув 5-ї категорії. Востаннє таке було у 1932 році.