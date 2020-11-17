Про це повідомляє агентство Reuters.

Швидкість вітру в його епіцентрі сягає 160 кілометрів за годину. За прогнозами, від урагану постраждають й інші країни Центральної Америки. Ймовірні повені можуть бути в  Гондурасі, Гватемалі, Белізі та Панамі.

Ураган вже забрав щонайменше одне життя на колумбійському острові Провіденсія. Ситуацію там називають жахливою: понад 90% інфраструктури постраждало від стихії. Крім того, місцевий аеропорт не працює, бо завалений горами уламків.

Близько 40 тис. людей у ​​Нікарагуа евакуйовано до притулків, заявила влада. У багатьох прибережних районах існує ризик штормових сплесків на 6 футів вище звичайних припливів. У Гондурасі 80 тис. людей перевезли в безпечне місце.

Ураган вдарив по Нікарагуа менш ніж через два тижні після “Ети”, іншого руйнівного шторму, внаслідок якого тут загинули десятки людей.

Це перший випадок, коли в листопаді в Атлантичному басейні утворилися два великі урагани з моменту початку записів у 1851 році.

“Йота” – це лише другий ураган у листопаді за історію спостережень, який досягнув 5-ї категорії. Востаннє таке було у 1932 році.

  • На південне узбережжя США обрушився ураган “Зета”, внаслідок чого у понад мільйона місцевих жителів відключили електроенергію. У штаті Луїзіана є загиблі внаслідок негоди.