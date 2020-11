Про це повідомляє агентство Reuters.

Швидкість вітру в його епіцентрі сягає 160 кілометрів за годину. За прогнозами, від урагану постраждають й інші країни Центральної Америки. Ймовірні повені можуть бути в Гондурасі, Гватемалі, Белізі та Панамі.

Ураган вже забрав щонайменше одне життя на колумбійському острові Провіденсія. Ситуацію там називають жахливою: понад 90% інфраструктури постраждало від стихії. Крім того, місцевий аеропорт не працює, бо завалений горами уламків.

#VIDEO : Hurricane #Iota strengthens to Category 5 as it bears down on #Nicaragua #Hurricane #IotaHurricane pic.twitter.com/b3acNRqnzL

Hurricane #Iota hours before landfall in #Nicaragua this evening. It’s a massive Cat 5 storm following an almost identical path as Cat 4 Hurricane Eta just 13 days ago. pic.twitter.com/KenTo13ArY

This is the Pedregal sector of northwestern San Pedro Sula, the second largest city in #Honduras & primary industrial center of the country #Iota pic.twitter.com/609QpQKED8

The floods begin in the ring road in #SanPedroSula . God protect us. #Honduras #HurricaneIota #IOTA pic.twitter.com/k6v8nBJR4U

Близько 40 тис. людей у ​​Нікарагуа евакуйовано до притулків, заявила влада. У багатьох прибережних районах існує ризик штормових сплесків на 6 футів вище звичайних припливів. У Гондурасі 80 тис. людей перевезли в безпечне місце.

People of the World! This is how families are living now in Honduras after losing their homes & now #Iota coming! 500 are here at Francisco Morazán School turned refuge…Nobody knows what they will do next—but @WCKitchen will be here with fresh food & water. #ChefsForHonduras pic.twitter.com/P9fMJRHOlh

— Please wear a mask! Do it for the World please… (@chefjoseandres) November 17, 2020