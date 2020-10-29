На південне узбережжя США обрушився ураган "Зета", внаслідок чого у понад мільйона місцевих жителів відключили електроенергію. У штаті Луїзіана є загиблі внаслідок негоди.

Про це повідомляє американський телеканал ABC News.

Влада штату повідомила про два летальні випадки. У Новому Орлеані в результаті стихії загинув 55-річний чоловік. Його вдарило струмом після того, як вітер повалив електроопору.



У різних районах абсолютно різний рівень руйнувань і затоплень.

Синоптики звернули увагу на те, що це найсильніший ураган на суші в континентальній частині США за понад 100 років.

У Національному центрі ураганів повідомили, що швидкість вітру зменшилася з 180 до 130 км/ч. Наразі стихія просувається через Луїзіану вглиб штатів Міссісіпі і Алабама “з небезпечним штормовим валом, потужними рвучкими вітрами і зливами”. Синоптики попереджають про можливі торнадо в Алабамі, а також Флориді.