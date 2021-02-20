Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Промені світла символізують душі загиблих під час розстрілів на Майдані, які здіймаються у небеса.

Засвічення променів супроводжувалося піснею “Пливе кача”.

Уздовж Алеї Героїв Небесної сотні запалені лампадки. Люди продовжують приносити квіти.

Уперше проєкт “Промені Гідності” презентували до першої річниці розстрілів на Майдані. Тоді лазерні промені світили з вулиць Інститутської, Михайла Грушевського, з Майдану Незалежності (з тих місць, де загинули Герої Небесної Сотні).

До Дня Гідності та Свободи 2017 року промені засяяли на місці майбутнього Музею Майдану.

Як поінформували у пресслужбі Музею Революції Гідності, у 2021 році акція особлива тим, що її доповнив мультимедійний складник: усі, хто приходить на алею Героїв Небесної Сотні вшанувати загиблих, можуть почути музику Романа Коляди, написану спеціально для проєкту “Характери Гідності”.