Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.
На місці події працівники поліції встановили, що двоє чоловіків біля одного з розважальних закладів під час раптово виниклого конфлікту з пістолетів травматичної дії почали стріляти в опонентів.
В результаті п’ять громадян отримали травми, троє з них госпіталізовані. Ще двом лікарі надали допомогу на місці події.
Зловмисники втекли з місця події на своєму автомобілі. Співробітники поліції встановили, що розшукувані пересуваються на автомобілі Chrysler.
Фото: Нацполіція
В районі вулиці Північне шосе зловмисники були зупинені співробітниками патрульної поліції. Обидва – жителі Запоріжжя 1992 і 1987 року народження.
Співробітники поліції вилучили у затриманих два пістолети марки Форт. Зброю направлено на експертизу.
- У Черкасах сталася стрілянина поблизу магазину “Лісовий”. В результаті стрілянини двоє чоловіків потрапили до лікарні з вогнепальними пораненнями.