У Запоріжжі сьогодні, 29 серпня, на вулиці Прибережна магістраль біля кафе невідомі відкрили стрілянину.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.

На місці події працівники поліції встановили, що двоє чоловіків біля одного з розважальних закладів під час раптово виниклого конфлікту з пістолетів травматичної дії почали стріляти в опонентів.

В результаті п’ять громадян отримали травми, троє з них госпіталізовані. Ще двом лікарі надали допомогу на місці події.

Зловмисники втекли з місця події на своєму автомобілі. Співробітники поліції встановили, що розшукувані пересуваються на автомобілі Chrysler.

Фото: Нацполіція

В районі вулиці Північне шосе зловмисники були зупинені співробітниками патрульної поліції. Обидва – жителі Запоріжжя 1992 і 1987 року народження.

Співробітники поліції вилучили у затриманих два пістолети марки Форт. Зброю направлено на експертизу.