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У частині областей випадуть дощі: прогноз погоди на 9 червня

За даними синоптиків у п'ятницю, 9 червня, у низці областей випадуть короткочасні дощі.

П’ятниця, 9 червня 2023, 07:19
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Джерело: Укргідрометцентр

Сьогодні вдень на заході та місцями на півночі – короткочасні дощі з грозами. У Карпатах та на Закарпатті місцями значні опади.

У решті областей – без опадів.

Вітер переважно східний 5-10 м/с, у південно-східній частині вдень подекуди пориви 15-20 м/с.

У більшості областей температура повітря вдень становитиме +24…+29 градусів. лише у західних областях та у Криму – +21…+26. У Карпатах від +13 до +18 градусів.

У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний 5-10 м/с. Вдень у столиці від +27 до +29 градусів.

Фото: facebook.com/UkrHMC/

Теги: 9 червня, дощі, опади, погода в Україні, погода на сьогодні, погода, прогноз погоди, Укргідрометцентр

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