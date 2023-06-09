У частині областей випадуть дощі: прогноз погоди на 9 червня

За даними синоптиків у п'ятницю, 9 червня, у низці областей випадуть короткочасні дощі.

Джерело: Укргідрометцентр

Сьогодні вдень на заході та місцями на півночі – короткочасні дощі з грозами. У Карпатах та на Закарпатті місцями значні опади.

У решті областей – без опадів.

Вітер переважно східний 5-10 м/с, у південно-східній частині вдень подекуди пориви 15-20 м/с.

У більшості областей температура повітря вдень становитиме +24…+29 градусів. лише у західних областях та у Криму – +21…+26. У Карпатах від +13 до +18 градусів.

У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний 5-10 м/с. Вдень у столиці від +27 до +29 градусів.