У Чернівцях правоохоронці перевіряють інформацію про мінування обласної державної адміністрації — всіх людей евакуювали з будівлі.

Про це повідомляє поліція Чернівецької області.

Пресслужба поліції пише, що про мінування будівлі повідомив анонімний заявник. На місце відразу ж виїхали правоохоронці та аварійні служби.

“Співробітники Ситуаційного відділу обласного управління НПУ скерували на місце події слідчо-оперативні групи ГУНП, Чернівецького й Шевченківського відділу та відділення поліції, вибухотехнічну службу поліції області й аварійні служби Чернівців”, – йдеться у повідомленні.

Зараз правоохоронці евакуюють людей з будівлі, а також перевіряють ОДА на наявність підозрілих та вибухонебезпечних предметів.