Про це повідомляє поліція Чернівецької області.
Пресслужба поліції пише, що про мінування будівлі повідомив анонімний заявник. На місце відразу ж виїхали правоохоронці та аварійні служби.
“Співробітники Ситуаційного відділу обласного управління НПУ скерували на місце події слідчо-оперативні групи ГУНП, Чернівецького й Шевченківського відділу та відділення поліції, вибухотехнічну службу поліції області й аварійні служби Чернівців”, – йдеться у повідомленні.
Зараз правоохоронці евакуюють людей з будівлі, а також перевіряють ОДА на наявність підозрілих та вибухонебезпечних предметів.
- Раніше повідомлялося, що 15 листопада в Одесі під час другого туру виборів міських голів повідомили про мінування міської ТВК.