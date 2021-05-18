Про це повідомляє аргентинська газета La Nación.
Грандон набрала на виборах в одному з округів столиці країни Сантьяго понад 16 тисяч голосів й тепер займеться розробкою нової конституції у складі спеціального органу, який складається зі 155 осіб.
Поміняти Основний закон у Чилі вирішили після протестів 2019 року, що спалахнули через нерівності доходів.
Тоді ж про Грандон дізналась вся країна – колишня водійка шкільного автобуса брала участь майже у всіх мітингах в костюмі героя манги й аніме покемона Пікачу, щоб привернути увагу молоді.
- Раніше повідомлялося, що шотландська національна партія (SNP) перемогла на виборах в однопалатний парламент Шотландії.