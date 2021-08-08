Про це повідомляє державна телекомпанія Чорногорії RTCG.
За даними телеканалу, вогонь повністю охопив прилеглу височину. В даний час йдуть роботи з гасіння загоряння.
У Службі порятунку уточнили, що гасінню заважає сильний вітер. У якийсь момент під загрозою опинилися і житлові будинки, але пожежникам вдалося загасити пожежу.
U glavnom gradu Crne Gore Podgorici opet gori brdo Gorica.
Najveći požar ovog leta uništio je ogromnu površinu brda Gorica, čija je vegetacija imala ulogu “pluća grada”.#MNewsWorld #MNews pic.twitter.com/gCewkYPWVf
— 𝐌.𝐍𝐞𝐰𝐬 𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝 – 𝐁𝐚𝐥𝐤𝐚𝐧𝐬 (@MNewsBalkans) August 8, 2021
Мер Подгориці Іван Вукович вважає, що причиною пожежі став підпал.
“Поки наші колеги день і ніч стежили за Горицею і Любовичем, хтось використовував можливість і влаштував пожежу на Мало-Брдо. Служба захисту виїхала на місце. Сподіваюся на ефективну реакцію поліції”, — написав він.
- Українські вогнеборці вже вилетіли до Греції з аеропорту “Київ”. До зведеного загону увійшли рятувальники з дев’яти областей України та Києва.