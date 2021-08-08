Про це повідомляє державна телекомпанія Чорногорії RTCG.

За даними телеканалу, вогонь повністю охопив прилеглу височину. В даний час йдуть роботи з гасіння загоряння.

У Службі порятунку уточнили, що гасінню заважає сильний вітер. У якийсь момент під загрозою опинилися і житлові будинки, але пожежникам вдалося загасити пожежу.

Мер Подгориці Іван Вукович вважає, що причиною пожежі став підпал.

“Поки наші колеги день і ніч стежили за Горицею і Любовичем, хтось використовував можливість і влаштував пожежу на Мало-Брдо. Служба захисту виїхала на місце. Сподіваюся на ефективну реакцію поліції”, — написав він.

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