Про це повідомляє державна телекомпанія Чорногорії RTCG.

За даними телеканалу, вогонь повністю охопив прилеглу височину. В даний час йдуть роботи з гасіння загоряння.

У Службі порятунку уточнили, що гасінню заважає сильний вітер. У якийсь момент під загрозою опинилися і житлові будинки, але пожежникам вдалося загасити пожежу.

U glavnom gradu Crne Gore Podgorici opet gori brdo Gorica. Najveći požar ovog leta uništio je ogromnu površinu brda Gorica, čija je vegetacija imala ulogu “pluća grada”.#MNewsWorld #MNews pic.twitter.com/gCewkYPWVf — 𝐌.𝐍𝐞𝐰𝐬 𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝 – 𝐁𝐚𝐥𝐤𝐚𝐧𝐬 (@MNewsBalkans) August 8, 2021

Мер Подгориці Іван Вукович вважає, що причиною пожежі став підпал.

“Поки наші колеги день і ніч стежили за Горицею і Любовичем, хтось використовував можливість і влаштував пожежу на Мало-Брдо. Служба захисту виїхала на місце. Сподіваюся на ефективну реакцію поліції”, — написав він.