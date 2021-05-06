У Чорногорії близько 10 000 осіб були вакциновані проти коронавірусу COVID-19 в перший день масової вакцинації, що становить 1,5% населення.

Про це повідомляє EurActiv.

На другий день масової вакцинації проти коронавірусу було вакциновано 10 371 громадянин.

Органи охорони здоров’я Чорногорії заявляють, що країна встановила європейський рекорд за кількістю доз, що вводяться за один день, в залежності від чисельності населення.

“Це успіх для всієї країни”, – сказала міністерка охорони здоров’я Олена Боровініч-Бойович.

До цього моменту рекорд був зафіксований в Німеччині, яка за один день зробила щеплення мільйону осіб, або 1,2% свого населення.

Кампанія масової вакцинації в Чорногорії почалася у вівторок, 4 травня, після того, як в минулі вихідні з Китаю було доставлено 200 000 доз вакцини Sinopharm. А у вівторок до країни прибули перші 2000 доз вакцини BioNTech/Pfizer, передані ЄС. До кінця серпня ЄС повинен передати Чорногорії в цілому 42 000 доз вакцини цього виробник.

Наразі Чорногорія використовує російські і китайські вакцини, а також 24 000 доз вакцини AstraZeneca, закуплені в рамках програми Covax.