Про це свідчать дані статистики МОЗ України.
Так, від початку кампанії з вакцинації щеплення отримали 783 812 людей: з них першу дозу отримали – 783 810 осіб, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 419 осіб.
За минулу добу, 5 травня, щеплення від коронавірусу отримали 24 494 людини.
За даними Державної служби статистики, наразі населення України нараховує трохи більше 41 мільйона.
Протягом 4 травня в Україні було щеплено 3 425 людей.
- Раніше заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що залишкові дози вакцин проти COVID-19 більше не використовуватимуться для щеплення публічних діячів.