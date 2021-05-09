На відстані 100 морських миль від Одеси російські судна заважали проведенню спільного навчання кораблів прикордонних відомств США та України, які відпрацьовували злагодженість дій у міжнародній тактичній групі.

Про це повідомила пресслужба українських прикордонників.

“Вчора на світанку, на відстані понад 100 морських миль від Одеси, у виключній (морській) економічній зоні України, в точці рандеву (так моряки називають місце зустрічі у відкритому морі) флагман Морської охорони Держприкордонслужби зустрів корабель берегової охорони США HAMILTON”, – йдеться у повідомленні.

Американські військові прибули в Україну із дружнім візитом для проведення спільних маневрів у морі, тренінгів з обміну досвідом в оглядових та штурмових операціях.

У ДПСУ зазначають, що за діями американців та українців пильно стежили російські кораблі.

“Цього разу на “полювання” відправились два прикордонних сторожових кораблі БО ПС ФСБ РФ проєкту “Охотнік”, трохи віддалено, але досить нав’язливо кружляв ще один корабель ЧФ РФ”, – розповіли прикордонники.

Зазначається, що кораблі РФ оголошували вигадані координати закритих районів, вимагаючи залишити їх, то небезпечно маневрували і намагалися штучно звузити зону маневру для українського й американського кораблів. Не відповідали на виклики на зв’язок по каналах міжнародної морської безпеки.

Зазначається, що надокучливі маневри російських кораблів не завадили партнерам відпрацювати програму маневрів.