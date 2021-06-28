Про це повідомляє військово-морський флот США.

У масштабних навчаннях буде задіяно 32 бойових кораблі, 40 літаків і 5 тис. військовослужбовців з 17 країн-членів НАТО, а також партнерів Альянсу. Загалом передбачається участь військових з 32 країн.

Під час навчань відпрацьовуватимуться бойові дії на морі, суходолі та в повітрі, зокрема висадка десанту, протичовнова і протиповітряна боротьба.

Як повідомляє видання “Думская”, вчора до одеського порту зайшов американський ракетний есмінець USS Ross DDG71.

Корабель доволі часто заходив до Одеси і брав участь у навчаннях Sea Breeze. Востаннє USS Ross DDG71 був в Одесі у 2019 році.

Довжина USS Ross DDG71 – 153 метри, ширина 21. Повна водотоннажність близько 9 тисяч тонн, максимальна швидкість 32 вузла, екіпаж 337 чоловік.

Фото: “Думская”

На борту знаходиться 90 пускових установок системи “Іджіс”, які можуть запускати крилаті ракети Tomahawk, ЗУР RIM-66 SM-2 “Стандарт-2”, ПЛУР RUM-139 ASROC в різній комбінації. Також корабель озброєний 127-мм артилерійською установкою Mark 45, двома 25-мм гарматами M242 Bushmaster і чотирма кулеметами Browning M2. На борту встановлені два триствольні торпедні апарати Mk.32 і два шестиствольних 20-мм автомати Phalanx CIWS. Корабель може приймати на борт вертоліт Sikorsky Seahawk.

Sea Breeze – багатонаціональні військові навчання, які проводяться на території України з 1997 року відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння і співробітництво в галузі оборонних та військових відносин між міністерствами оборони США і України від 1993 року. Співорганізаторами навчань є Україна та США.