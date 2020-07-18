У Цюріху в 2025 році відкриють мережу квартир для проживання літніх лесбіянок, геїв, бісексуалів, трансгендерів та інтерсексуалів.

Про це повідомляє Swiss info.

Відповідно до планів, представлених муніципальними властями, новаторський проєкт буде мати у своєму розпорядженні житловий фонд в розмірі 20 квартир різної площі, від 1,5-кімнатних до 3,5-кімнатних, а також трьома медичними корпусами. Інфраструктура буде побудована в найближчі три роки.

Проект є частиною “Стратегії старіння до 2035 року”, розробленої муніципалітетом Цюріха за участю ЛГБТ-організації queerAltern.

“Це довгоочікувана ініціатива, і ми вітаємо її здійснення”, – зазначив менеджер проекту Женев’єва Донні.