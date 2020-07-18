Про це повідомляє Swiss info.
Відповідно до планів, представлених муніципальними властями, новаторський проєкт буде мати у своєму розпорядженні житловий фонд в розмірі 20 квартир різної площі, від 1,5-кімнатних до 3,5-кімнатних, а також трьома медичними корпусами. Інфраструктура буде побудована в найближчі три роки.
Проект є частиною “Стратегії старіння до 2035 року”, розробленої муніципалітетом Цюріха за участю ЛГБТ-організації queerAltern.
“Це довгоочікувана ініціатива, і ми вітаємо її здійснення”, – зазначив менеджер проекту Женев’єва Донні.
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