Про це повідомила пресслужба бренду у своєму Instagram-акаунті.
У кампанії також знялися актор Джеремі Поуп, акторка й модель Індія Мур, переможниця реаліті-шоу “Top Chef” Крістен Кіш, фотограф Мікайя Картер, актор і телеведучий Ден Леві, а також інші.
Нова колекція Ralph Lauren складається з поло, футболок і світшотів з райдужними логотипами бренду.
Частина вторгованих за колекцію коштів бренд передасть фонду Stonewall, який співпрацює з організаціями з підтримки ЛГБТ по всьому світу.
- Модний дім Versace до прайд-місяця випустив капсульну колекцію, кошти з продажу якої спрямують на підтримку ЛГБТ-спільноти.