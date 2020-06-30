Ексфутболіст Роббі Роджерс і його партнер — письменник, режисер і продюсер Грег Берланті знялися в кампанії бренду Polo Ralph Lauren на підтримку ЛГБТ-спільноти та місяця прайду.

Про це повідомила пресслужба бренду у своєму Instagram-акаунті.

У кампанії також знялися актор Джеремі Поуп, акторка й модель Індія Мур, переможниця реаліті-шоу “Top Chef” Крістен Кіш, фотограф Мікайя Картер, актор і телеведучий Ден Леві, а також інші.

Нова колекція Ralph Lauren складається з поло, футболок і світшотів з райдужними логотипами бренду.

Частина вторгованих за колекцію коштів бренд передасть фонду Stonewall, який співпрацює з організаціями з підтримки ЛГБТ по всьому світу.