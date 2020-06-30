Про це повідомила пресслужба бренду у своєму Instagram-акаунті.

У кампанії також знялися актор Джеремі Поуп, акторка й  модель Індія Мур, переможниця реаліті-шоу “Top Chef” Крістен Кіш, фотограф Мікайя Картер, актор і телеведучий Ден Леві, а також інші.

Нова колекція Ralph Lauren складається з поло, футболок і світшотів з райдужними логотипами бренду.

Частина вторгованих  за колекцію коштів бренд передасть фонду Stonewall, який співпрацює з організаціями з підтримки ЛГБТ по всьому світу.

Фото: instagram.com/poloralphlauren

  • Модний дім Versace до прайд-місяця випустив капсульну колекцію, кошти з продажу якої  спрямують  на підтримку ЛГБТ-спільноти.