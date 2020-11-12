Відповідний допис-роз’яснення опубліковано на сторінці ЦВК у Facebook.
За даними Центрвиборчкому, наразі тервиборчкоми встановили результати 99,24 % виборів депутатів місцевих рад та майже 99,51 % виборів сільських, селищних та міських голів.
“Досі не встановили результати виборів депутатів 2 обласних, 2 районних, 5 міських, 2 селищних рад та 6 міських і 1 селищного голів”, — зазначили у ЦВК.
Причин для затримки, як повідомляється, дві. Перша — численні оскарження субʼєктами виборчого процесу результатів виборів у судах. Така ситуація склалася у Марганецькій, Криворізькій, Овруцькій, Кам’янській міських ТВК.
Друга причин — на окремих дільницях ТВК проводять повторний підрахунок голосів. Це відбувається у Коцюбинській, Калинівській, Васильківській, Чернівецька міських та селищних ТВК.
- Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов закликав Центральну виборчу комісію негайно встановити та оприлюднити результати місцевих виборів, що відбулися 25 жовтня.