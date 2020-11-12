Центральна виборча комісія пояснила, чому досі не було оприлюднено результати місцевих виборів по всій країні.

Відповідний допис-роз’яснення опубліковано на сторінці ЦВК у Facebook.

За даними Центрвиборчкому, наразі тервиборчкоми встановили результати 99,24 % виборів депутатів місцевих рад та майже 99,51 % виборів сільських, селищних та міських голів.

“Досі не встановили результати виборів депутатів 2 обласних, 2 районних, 5 міських, 2 селищних рад та 6 міських і 1 селищного голів”, — зазначили у ЦВК.

Причин для затримки, як повідомляється, дві. Перша — численні оскарження субʼєктами виборчого процесу результатів виборів у судах. Така ситуація склалася у Марганецькій, Криворізькій, Овруцькій, Кам’янській міських ТВК.

Друга причин — на окремих дільницях ТВК проводять повторний підрахунок голосів. Це відбувається у Коцюбинській, Калинівській, Васильківській, Чернівецька міських та селищних ТВК.