Секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов закликав Центральну виборчу комісію негайно встановити та оприлюднити результати місцевих виборів, що відбулися 25 жовтня.

Відповідну заяву оприлюднила пресслужба РНБО.

У ній сказано, що Данілов надіслав на ім’я голови ЦВК Олега Діденка лист, в якому звернув увагу на необхідність негайно встановити результати голосування та оприлюднити їх на сайті комісії.

Данілов зазначив, що ЦВК в умовах нового виборчого закону проводить значну роботу із забезпечення прав українських громадян обирати й бути обраними.

“Водночас Апаратом РНБО України фіксується зростання соціальної напруженості і, як наслідок, виникнення ризиків національній безпеці у ситуації, пов’язаній з питанням недостатнього інформування суспільства щодо офіційних результатів виборів”, – наголосив Данілов.

Він нагадав, що згідно з календарним планом місцевих виборів, затвердженим ЦВК, останньою датою встановлення результатів виборів було визначено 6 листопада 2020 року включно.

“Водночас станом на сьогодні у певній частині територіальних округів результати голосування з місцевих виборів не встановлені”, – уточнив Данілов.

Секретар РНБО додав, що згідно з чинним законодавством, ЦВК має повноваження встановити результати місцевих виборів у разі невиконання деякими ТВК (територіальними виборчими комісіями) вимог Виборчого кодексу.

“Враховуючи викладене, в інтересах національної безпеки та з огляду на те, що проведення вільних, гласних та транспарентних виборів є необхідною умовою забезпечення принципу демократії, є обов’язковим стандартом для демократичного, вільного та відкритого суспільства, звертаю увагу на вжиття невідкладних заходів щодо встановлення результатів голосування на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року та негайного їх оприлюднення на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії”, – йдеться в листі.