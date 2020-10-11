У Центрвиборчкомі рекомендують на виборчій дільниці для отримання бюлетеня пред'явити паспорт у вигляді книжечки або ІD-карту. Паспорти з додатку "Дія" не варто використовувати.

Про це в Facebook повідомила секретар ЦВК Олена Гатаулліна.

Для видачі бюлетеня члену дільничної виборчої комісії потрібно встановити особу виборця, а для цього виборцю доведеться зняти маску.

Перевіряти місце реєстрації члену ДВК вже не потрібно, адже виборча адреса це не завжди адреса місця реєстрації.

Відсутність в паспорті, вклеєного в 25/45 років, фото не є підставою, аби не видавати бюлетень.

“Рекомендую всім виборцям йти на дільницю з паспортом у вигляді книжечки або ІD-картки. Адже, пред‘явити паспорт для отримання бюлетеня в додатку “Дія” можна буде лише за умови наявності у ДВК технічних пристроїв, за допомогою яких можна перевірити такий паспорт. Наразі у ДВК таких пристроїв немає”, – зазначила Олена Гатаулліна.