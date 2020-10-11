Про це в Facebook повідомила секретар ЦВК Олена Гатаулліна.
Для видачі бюлетеня члену дільничної виборчої комісії потрібно встановити особу виборця, а для цього виборцю доведеться зняти маску.
Перевіряти місце реєстрації члену ДВК вже не потрібно, адже виборча адреса це не завжди адреса місця реєстрації.
Відсутність в паспорті, вклеєного в 25/45 років, фото не є підставою, аби не видавати бюлетень.
“Рекомендую всім виборцям йти на дільницю з паспортом у вигляді книжечки або ІD-картки. Адже, пред‘явити паспорт для отримання бюлетеня в додатку “Дія” можна буде лише за умови наявності у ДВК технічних пристроїв, за допомогою яких можна перевірити такий паспорт. Наразі у ДВК таких пристроїв немає”, – зазначила Олена Гатаулліна.
- Раніше Центральна виборча комісія затвердила роз’яснення щодо порядку заповнення виборчого бюлетеня на місцевих виборах, призначених на 25 жовтня.