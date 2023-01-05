Про це повідомляє New York Post.

Дослідники бачать схожість між розгалуженою структурою та спорудами, побудованими під час правління Гаральда “Bluetooth” Блотанда, на честь якого названа бездротова технологія малого радіуса дії.

Археологи з Історичного музею Північної Ютландії повідомляють, що вони виявили стародавній зал вікінгів — найбільший зі знайдених за понад десять років і не подібний до жодного іншого, відомого в цьому районі.

“Це найбільша подібна знахідка епохи вікінгів за понад десять років, і ми не бачили нічого подібного раніше тут, у Північній Ютландії, хоча її розкопали лише частково. У нас була можливість розкопати лише частину залу, але на схід, ймовірно, є кілька будинків, захованих під мульчею. Такий зал рідко стоїть окремо”, — сказав археолог і керівник розкопок Томас Рун Кнудсен.

Під час пізнього розквіту залу в епоху вікінгів — кінець IX до початку XI століття — його розміри становили 131 фут у довжину та приблизно 30 футів у ширину, а дах тримався приблизно на 10 гігантських дубових стовпах.

На відміну від сучасних будівель, більшість будівель із коричневого каменю та таунхаусів мають довжину 40 футів і ширину 20 футів. Порівняно з будинками часів вікінгів, зал був набагато більшим, оскільки він служив місцем збору гільдій вікінгів і політичних зустрічей.

З точки зору дизайну, зал схожий на замки Блатанда того часу. Археологи підозрюють, що ділянка залу могла бути місцем дворянської ферми, ймовірно, дворянина, названого на місцевому рунічному камені: Рунулв ден Радснілде.

“Важко довести, що знайдений зал вікінгів належав родині Рунулв ден Радснілде, але це, безумовно, можливо. Принаймні, рунний камінь і зал представляють той самий соціальний клас і обидва належать до еліти суспільства”, — сказав Кнудсен.