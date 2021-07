Про це, зокрема, інформують видання The Guardian, агентства BBC та AFP.

Замок-рекордсмен, котрий нагадує піраміду, створили у невеликому приморському містечку Блокхус.

Висота споруди становить 21,16 метра. На створення замку було витрачено 4860 тонн піску.

Щоб він був ціліснішим, у пісок додали приблизно 10% глини. Після завершення “будівництва” на конструкцію нанесли клей, аби вона могла витримувати холодні та вітряні умови.

Над конструкцією працювали 30 скульпторів на чолі з нідерландцем Вілфредом Стійґером. За його словами, замок має символізувати вплив коронавірусу COVID-19 на світ. Відтак, на вершечку замку розташована модель коронавірусу.

“Він (коронавірус, – ред.) керує нашим життям усюди. Він каже, що вам робити… Він наказує вам триматися подалі від близьких і не відвідувати приємні місця. Не робіть нічого, залишайтеся вдома”, — пояснив Стійґер.

Споруда також має багато веж, візерунків, скульптури людей, тварин, пляжні будиночки, маяки тощо.

This sandcastle in Denmark is the world’s tallest. ‘It’s 21.16 meters and it’s 3 meters higher than the previous one,’ says Wilfred Stijger, the artist who built it pic.twitter.com/WochO3cTtE

— Reuters (@Reuters) July 7, 2021