У Данії побудували з піску найвищий у світі замок: висота піщаної споруди становить більш ніж 21 метр.

Про це, зокрема, інформують видання The Guardian, агентства BBC та AFP.

Замок-рекордсмен, котрий нагадує піраміду, створили у невеликому приморському містечку Блокхус.

Висота споруди становить 21,16 метра. На створення замку було витрачено 4860 тонн піску.

Щоб він був ціліснішим, у пісок додали приблизно 10% глини. Після завершення “будівництва” на конструкцію нанесли клей, аби вона могла витримувати холодні та вітряні умови.

Над конструкцією працювали 30 скульпторів на чолі з нідерландцем Вілфредом Стійґером. За його словами, замок має символізувати вплив коронавірусу COVID-19 на світ. Відтак, на вершечку замку розташована модель коронавірусу.

“Він (коронавірус, – ред.) керує нашим життям усюди. Він каже, що вам робити… Він наказує вам триматися подалі від близьких і не відвідувати приємні місця. Не робіть нічого, залишайтеся вдома”, — пояснив Стійґер.

Споруда також має багато веж, візерунків, скульптури людей, тварин, пляжні будиночки, маяки тощо.

This sandcastle in Denmark is the world’s tallest. ‘It’s 21.16 meters and it’s 3 meters higher than the previous one,’ says Wilfred Stijger, the artist who built it pic.twitter.com/WochO3cTtE — Reuters (@Reuters) July 7, 2021

The world’s tallest sandcastle has been built in the town of Blokhus, Denmark – standing at just over 21 metres tall https://t.co/eCRiUZNT67 pic.twitter.com/N1nOqofiJX — BBC News (World) (@BBCWorld) July 8, 2021

Як зазначає The Guardian із посиланням на Книгу рекордів Гіннеса, замок у Данії більш ніж на три метри вищий, ніж замок, який побудували в Німеччині 2019 року (і який досі володів титулом найвищого).

Творці замку в Данії очікують, що їх творіння простоїть до настання сильних морозів (можливо, аж до лютого або березня наступного року).

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Wilfred Stijger (@stijgerart)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Wilfred Stijger (@stijgerart)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Wilfred Stijger (@stijgerart)