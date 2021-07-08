Про це, зокрема, інформують видання The Guardian, агентства BBC та AFP.

Замок-рекордсмен, котрий нагадує піраміду, створили у невеликому приморському містечку Блокхус.

Висота споруди становить  21,16 метра. На створення замку було витрачено 4860 тонн піску.

Щоб він був ціліснішим, у пісок додали приблизно 10% глини. Після завершення “будівництва” на конструкцію нанесли клей, аби вона могла витримувати холодні та вітряні умови.

Над конструкцією працювали 30 скульпторів на чолі з нідерландцем Вілфредом Стійґером. За його словами, замок має символізувати вплив коронавірусу COVID-19 на світ. Відтак, на вершечку замку розташована модель коронавірусу.

“Він (коронавірус, – ред.) керує нашим життям усюди. Він каже, що вам робити… Він наказує вам триматися подалі від близьких і не відвідувати приємні місця. Не робіть нічого, залишайтеся вдома”, — пояснив Стійґер.

Споруда також має багато веж, візерунків, скульптури людей, тварин, пляжні будиночки, маяки тощо.

Як зазначає The Guardian із посиланням на Книгу рекордів Гіннеса, замок у Данії більш ніж на три метри вищий, ніж замок, який побудували в Німеччині 2019 року (і який досі володів титулом найвищого).

Творці замку в Данії очікують, що їх творіння простоїть до настання сильних морозів (можливо, аж до лютого або березня наступного року).

 

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Допис, поширений Wilfred Stijger (@stijgerart)

 

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Допис, поширений Wilfred Stijger (@stijgerart)

 

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Допис, поширений Wilfred Stijger (@stijgerart)

  • У червні датські депутати схвалили план створення штучного гігантського острова Лінеттхольм, щоб запобігти підвищенню рівня моря в порту Копенгагена.