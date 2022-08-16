У деяких народних депутатів після початку широкомасштабного російського вторгнення виявили нові елітні автомобілі. Вартість на автівки стартує від близько 50-80 тисяч доларів.

Про це повідомили у розслідуванні Bihus.Info.

Заступник голови фракції “Слуга народу” у Верховній Раді Андрій Мотовиловець став користуватися новою Audi Q7. Автомобіль було оформлено у травні цього року. За його словами, транспортний засіб йому дав брат.

У членкині цієї ж франції Ольги Василевської-Смаглюк виявили Jaguar. Водночас у нардепа Артема Дмитрука з депутатської групи “Відновлення України” знайшли Audi А8. Раніше його виключили зі “Слуги народу”. На його автівці традиційні номерні знаки, які використовує нардеп.

Журналісти помітили, що Артем Дмитрук неодноразово викладав в Instagram фотографії та Stories з різних машин. Утім користування ними не було зазначено в офіційних документах. Народний депутат розповідав, що ці автівки належали або брату, або друзям, або це було таксі.

Ольга Василевська-Смаглюк стала користуватися Jaguar 2018-го року випуску. На вторинному ринку автівка коштує від 50 тисяч доларів. Транспортний засіб записаний на брата і придбаний ним ще у 2021-му році.

Нардепка пояснила, що пересіла на Jaguar для економії. Оскільки цей автомобіль є електрокаром.

Зазначимо, що посадовці та депутати нині мають право не подавати декларації. Доступ до реєстру вже поданих декларацій через заходи безпеки закритий. Таке відбувається через воєнний стан.