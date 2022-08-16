Про це повідомили у розслідуванні Bihus.Info.
Заступник голови фракції “Слуга народу” у Верховній Раді Андрій Мотовиловець став користуватися новою Audi Q7. Автомобіль було оформлено у травні цього року. За його словами, транспортний засіб йому дав брат.
У членкині цієї ж франції Ольги Василевської-Смаглюк виявили Jaguar. Водночас у нардепа Артема Дмитрука з депутатської групи “Відновлення України” знайшли Audi А8. Раніше його виключили зі “Слуги народу”. На його автівці традиційні номерні знаки, які використовує нардеп.
Журналісти помітили, що Артем Дмитрук неодноразово викладав в Instagram фотографії та Stories з різних машин. Утім користування ними не було зазначено в офіційних документах. Народний депутат розповідав, що ці автівки належали або брату, або друзям, або це було таксі.
Ольга Василевська-Смаглюк стала користуватися Jaguar 2018-го року випуску. На вторинному ринку автівка коштує від 50 тисяч доларів. Транспортний засіб записаний на брата і придбаний ним ще у 2021-му році.
Нардепка пояснила, що пересіла на Jaguar для економії. Оскільки цей автомобіль є електрокаром.
Зазначимо, що посадовці та депутати нині мають право не подавати декларації. Доступ до реєстру вже поданих декларацій через заходи безпеки закритий. Таке відбувається через воєнний стан.
- Народний депутат України від “Європейської Солідарності” Володимир Ар’єв повідомив, що монобільшість відмовилась ставити в порядок денний Верховної Ради звернення до Євросоюзу, країн НАТО та міжнародних організацій з приводу вбивства рашистами азовців та інших захисників Маріуполя в Оленівці.