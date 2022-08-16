Народний депутат України від "Європейської Солідарності" Володимир Ар'єв повідомив, що монобільшість відмовилась ставити в порядок денний Верховної Ради звернення до Євросоюзу, країн НАТО та міжнародних організацій з приводу вбивства рашистами азовців та інших захисників Маріуполя в Оленівці.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За даними нардепа, це була “тупа, ганебна” відмова без жодних пояснень. Єдиним аргументом “слуг” було те, що “неможна критикувати” Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ).

“Це насправді не аргумент. Чому? А ви спитайте депутатів від Слуги Народа і Стефанчука, як голови ВР. Номер законопроєкта 7627. Хто хоче – почитайте”, – написав Ар’єв.

Він додав, що резолютивна частина законопроєкту, яку не хоче підтримувати пропрезидентська фракція, звучить так – Верховна Рада України у зв’язку із вищенаведеним:

– висловлює своє обурення цинічному вбивству українських військовополонених захисників Маріуполя, що вчинила Російська Федерація в ніч на 29 липня 2022 року в Оленівці;

– закликає Організацію Об’єднаних Націй та Міжнародний комітет Червоного Хреста, які виступали гарантами життя та здоров’я українських військовополонених, негайно відреагувати на терористичний акт, здійснений Російською Федерацією та направити представників Організації Об’єднаних Націй, Міжнародного комітету Червоного Хреста, на територію колонії в смт. Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області з метою інспекційної місії;

– закликає Організацію Об’єднаних Націй, Міжнародний комітет Червоного Хреста та Організацію з Безпеки і Співробітництва в Європі вжити заходів для постійного контролю за умовами утримання усіх українських військовополонених, які перебувають на території Російської Федерації та на тимчасово окупованих територіях України;

– закликає Організацію Об’єднаних Націй, Міжнародний комітет Червоного Хреста та Незалежну міжнародну медичну гуманітарну організацію “Лікарі без кордонів” невідкладно зробити все можливе для звільнення без усіляких передумов полонених жінок-медиків, серед яких є вагітні і поранені.

– закликає міжнародні інституції активізувати зусилля для обміну та повернення в Україну військовополонених захисників Маріуполя, оскільки лише зусилля України не дають для цього необхідних результатів;

– звертається до Організації Об’єднаних Націй, Європейського Союзу, Європейської Ради, Організації з безпеки та співробітництва в Європі, парламентів та урядів держав-членів НАТО:

– визнати дії Російської Федерації щодо вбивства українських військовополонених захисників Маріуполя, яке вчинила Російська Федерація в ніч на 29 липня 2022 року в Оленівці терористичним актом;

– визнати Російську Федерацію державою-спонсором тероризму;

– посилити тиск на Російську Федерацію та держави, які співпрацюють з нею та підтримують її терористичний режим, у тому числі шляхом запровадження санкцій, передбачених відповідно до статусу держави – спонсора тероризму, включно з повним ембарго на торгівлю енергоносіями з державними та приватними компаніями, афілійованими з Російською Федерацією та відключенням від системи SWIFT усіх фінансових установ Російської Федерації.

“Правда, спитайте монобільшість – чому вони не хочуть згадувати про вбивство українських героїв в Оленівці”, – резюмував Володимир Ар’єв.