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У деяких областях очікуються короткочасні дощі: прогноз погоди на 9 травня

За даними синоптиків у вівторок, 9 травня, в окремих регіонах України очікуються короткочасні дощі.

Вівторок, 9 травня 2023, 07:28
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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Згідно з прогнозами, сьогодні вдень короткочасні опади очікуються у південних та східних областях, а також на Дніпропетровщині. У решті областей – мінлива хмарність, без опадів.

Вітер північно-східний 5-10 м/с.

Вдень майже по всій Україні від +9 до +14 градусів. Найтепліше лише на Закарпатті, де повітря прогріється до +17.

На високогір’ї Карпат невеликий мокрий сніг; температура протягом доби 0-5° тепла.

У Києві сьогодні мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-східний 5-10 м/с. Вдень у столиці +11…+13 градусів.

Фото: facebook.com/UkrHMC

 

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