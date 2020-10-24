У день місцевих виборів, 25 жовтня, у Державному бюро розслідувань працюватиме телефонна "гаряча лінія", куди можна буде повідомити про порушення виборчого законодавства.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Зазначається, що Бюро працюватиме у посиленому режимі та прийматиме повідомлення про можливі кримінальні правопорушення:

– високопосадовцями (народні депутати, члени ЦВК);

– правоохоронцями та військовослужбовцями;

– суддями.

У разі наявної інформації про кримінальні правопорушення, пов’язані з виборчим процесом, повідомити про злочин можна за номером телефону: (044) 294-64-63.