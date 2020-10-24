Про це повідомила пресслужба ДБР.
Зазначається, що Бюро працюватиме у посиленому режимі та прийматиме повідомлення про можливі кримінальні правопорушення:
– високопосадовцями (народні депутати, члени ЦВК);
– правоохоронцями та військовослужбовцями;
– суддями.
У разі наявної інформації про кримінальні правопорушення, пов’язані з виборчим процесом, повідомити про злочин можна за номером телефону: (044) 294-64-63.
- Сьогодні, 24 жовтня, в Україні встановлений “день тиші” перед черговими виборами до обласних рад і першими виборами до районних рад та об’єднаних громад.