4 березня Головне управління Держпродспоживслужби Києва розпочало перевірку столичного супермаркету за фактом виявлення покупцем в упаковці хліба миші. 15 березня у відомстві оголосили про результати цього інспектування.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Держпродспоживслужби Києва.

На початку березня відомство розпочало позапланову перевірку (інспектування) супермаркету “АТБ” за адресою: м.Київ, вул. Генерала Потапова, 2

Причиною перевірки стало обґрунтоване звернення фізичної особи про те, що при купівлі хліба в упаковці покупцем виявлено мишу.

15 березня начальник Головного управління Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан повідомив про результати інспектування.

Він зауважив, що “за роки тривалого послаблення контролю на підприємствах” Держпродспоживслужба виявила факти грубого порушення українського законодавства.

Зокрема, зазначив Рубан, миша могла потрапити у пакет з хлібом як на підприємстві, де його виготовили, так і в супермаркеті, де реалізовували товар.

“Тому надано приписи підприємствам для врегулювання даної ситуації. У них не реалізовано систему захисту продуктів харчування від потрапляння туди гризунів. На обидва підприємства буде складено адміністративні протоколи. А також підготовлено документи, які обмежують реалізацію цього продукту харчування”, – наголосив він.