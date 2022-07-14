Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Керівництво Держпродспоживслужби намагалося створити підконтрольне їм підприємство, яке протягом 2022 року мало незаконно отримати понад 650 млн грн з державного бюджету.

Серед причетних до цієї схеми зловмисників – двоє чиновників категорії “А”, що належить до вищого корпусу державної служби в Україні. А саме – в.о. голови Держпродспоживслужби; заступник голови Держпродспоживслужби; директор фінансового департаменту Держпродспоживслужби; керівник сектору державних закупівель Держпродспоживслужби. А також в.о. директора одного з державних підприємств та керівник приватної компанії.

За даними правоохоронців, усі ці посадовці планували створити підприємство, головним завданням якого була участь у тендерах. Саме через це підприємство, вони хотіли отримати бюджетні кошти, які уряд виділив на інформатизацію Держпродспоживслужби у 2022 році – 680 млн грн.

Для цього вони вступили у змову, залучили інших співучасників, розподілили ролі та узгодили етапи виконання злочину.

Високопосадовці розрахували, що для початку роботи такого підприємства необхідно 2,5 млн грн. З метою отримання вказаних коштів Держпродспоживслужба оголосила тендер на закупівлю послуг з розробки бази даних електронного державного реєстру кормових домішок. На це виділили 2,6 млн грн із державного бюджету.

“Тендер виграла афілійована з держустановою фірма. І це при тому, що у порівнянні з іншими учасниками тендерної процедури, дана фірма запропонувала найвищу ціну”, – йдеться у повідомленні СБУ.