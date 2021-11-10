Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка дозволяє внести до мобільного застосунку та порталу "Дія" посвідки на тимчасове та постійне проживання.

Відповідне рішення було ухвалено сьогодні на засіданні Уряду.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що посвідка в “Дії” працюватиме за аналогією паспорту, що дозволить іноземцям комфортніше почуватися в Україні.

Він також додав, що поява такого цифрового документа важлива для іміджу України.

“Це характеризує нас як відкриту і сучасну державу для людей з усього світу”, – сказав прем’єр.

За статистикою Державної міграційної служби в Україні постійно та тимчасово легально проживає понад 470 тисяч іноземців.

Як уточнили в Міністерстві цифрової трансформації, тепер вони також зможуть зручно користуватися держпослугами онлайн та підтверджувати свою особу за допомогою документів у “Дії”.

Сформувати е-посвідки зможуть власники біометричних посвідок. Крім того, іноземці, які мають біометричні посвідки, зможуть генерувати Дія.Підпис у застосунку “Дія”. Так, вони отримають український електронний підпис, яким зможуть користуватися для отримання держпослуг онлайн.