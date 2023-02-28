Відповідне опитування стартувало у “Дії“.
“Знаємо, що ви любите опитування про свята. Запрошуємо до “Дії” проголосувати, чи залишати 8 березня вихідним. Так влада вас почує і прийматиме рішення з огляду на думку українців. Електронна демократія в дії”, – пояснила пресслужба сервісу в Telegram.
Опитування триватиме протягом 28 лютого – 6 березня. Аби взяти участь, треба зайти в “Дію”, обрати “Послуги” та перейти в “Опитування”. Відтак вам запропонують три варіанти відповіді: залишити свято вихідним днем, зробити його робочим або “не можу визначитись”.
У “Дії” зауважили, що у більшості країн світу 8 березня – звичайний робочий день. Водночас у пострадянських країнах, зокрема в Україні, – офіційний вихідний.
- До Верховної Ради подали законопроєкт №9009 щодо внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо встановлення українських свят. Пропонують скасувати святкування 8 березня, 1 травня та 9 травня.