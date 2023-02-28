Для громадян України стало доступним опитування, чи залишити Міжнародний жіночий день 8 березня вихідним днем, чи зробити його робочим.

Відповідне опитування стартувало у “Дії“.

“Знаємо, що ви любите опитування про свята. Запрошуємо до “Дії” проголосувати, чи залишати 8 березня вихідним. Так влада вас почує і прийматиме рішення з огляду на думку українців. Електронна демократія в дії”, – пояснила пресслужба сервісу в Telegram.

Опитування триватиме протягом 28 лютого – 6 березня. Аби взяти участь, треба зайти в “Дію”, обрати “Послуги” та перейти в “Опитування”. Відтак вам запропонують три варіанти відповіді: залишити свято вихідним днем, зробити його робочим або “не можу визначитись”.

У “Дії” зауважили, що у більшості країн світу 8 березня – звичайний робочий день. Водночас у пострадянських країнах, зокрема в Україні, – офіційний вихідний.