Про це повідомляє пресслужба поліції.
Інцидент стався вночі 28 лютого у кафе по вулиці Високовольтна.
“За попередньою інформацією, невідомі чоловіки, перебуваючи в приміщенні розважального закладу, здійснили кілька пострілів вгору з пістолета травматичної дії. Також невідомі пошкодили машину, що була припаркована біля закладу”, – повідомили в поліції.
За даним фактом порушено справу за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).
“Для з’ясування всіх обставин події у відділення поліції доставлено 15 осіб”, – додали правоохоронці.
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